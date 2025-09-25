Das Bad Kreuznacher Jugendamt ist überlastet: Die Fälle von Kindeswohlgefährdung haben sich seit 2020 verdoppelt. Weil die Personaldecke viel zu knapp ist, sprach sich der Jugendhilfeausschuss dafür aus, den Haushaltsplan der Behörde aufzustocken.

Die personelle Lage im städtischen Jugendamt ist erschreckend. Beinahe alle Abteilungen des Jugendamts arbeiten an der Belastungsgrenze. Droht möglicherweise der Kollaps?

Die Schilderungen der Abteilungsleiter während der jüngsten Jugendhilfeausschusssitzung wirkten vielfach wie Hilferufe.