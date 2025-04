Wenn Daniel Scholz über sein neues Herzensprojekt spricht, funkeln ihm die Augen, und ein breites Grinsen ziert sein Gesicht. Im Februar entschloss sich der Erzieher aus Oberhausen dazu, sein Unternehmen „Kinderlachen_ds“ als Kleingewerbe anzumelden. Dahinter stecken vielfältige Angebot für Kinder.

Doch wie kam es dazu? Ist er doch bereits neben seiner Hauptarbeit in der Kita Jugendleiter und aktiver Spieler beim SV Oberhausen und auch Familienvater von zwei vereinsaktiven Kindern – an Beschäftigung dürfte es ihm also nicht mangeln.

Scholz selbst sagt: „Ich habe bereits bei zahlreichen Ferienprogrammen der Verbandsgemeinde Kirner Land und der Bürkle-Stiftung für den SV Oberhausen und die Kallenfelser Eulen Angebote geplant und durchgeführt. Jedes Mal hat es mir sehr großen Spaß gemacht, diese zu planen, vor allem auch sehen zu dürfen, wie gut sie angenommen wurden und wie viel Freude die Kinder dabei hatten. Irgendwann hab ich mir dann gedacht: Warum nicht öfter?"

Es sollen Angebote für alle Kinder sein, „egal wie sportlich, wie kreativ, wie groß, wie klein. „Die Angebote sind je nach Thema altersentsprechend eingegrenzt, aber in diesem Bereich kann wirklich jeder mitmachen", sagt Scholz.

Ein weitereres und wie sich bisher zeigt, gern gebuchtes Angebot sind Kindergeburtstage. Hierzu sagt Daniel Scholz : „Ich selbst wollte nicht immer wieder in die ein und selben Einrichtungen, um die Geburtstage meiner Kinder zu feiern, sodass mir im Zuge des Projekts auch die Idee kam, selbst Geburtstage für Kinder auszurichten." Die Eltern können ihn buchen, er kümmert sich dann nach Thema und auf Wunsch der Eltern und des Kindes um die Planung, den Inhalt, die Location und die Durchführung. Die ersten zwei Geburtstage liegen schon hinter ihm. Einmal ging es um das Thema Fußball, und das andere Mal war es ein Geburtstag für ein kleinwüchsiges Kind, bei dem der Fokus auf verschiedenen Spielen zu den Stärken des Kindes lag. „Ich glaube schon, dass ich mit diesem Angebot den Nerv der Eltern getroffen habe, denn die Nachfrage zeigt bisher hohes Interesse", so Scholz.

Weitere Möglichkeiten sind Freizeiten am Wochenende oder in den Ferien. Hier steht in den Osterferien am 14. und 15. April eine Freizeit für Grundschüler zum Thema Ostern an. Es sind noch Plätze frei.