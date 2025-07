Generationswechsel in der Kinderarztpraxis von Rainer Lauf und Guido Hein in Bad Sobernheim. Seit Juli ist Susanne Lauf die Co-Praxischefin, während sich ihr Vater Rainer Lauf nach 35 Jahren Schritt für Schritt zurückziehen will.

Das Praxisschild an der Kinderarzt-Gemeinschaftspraxis von Rainer Lauf und Guido Hein in Bad Sobernheim ist derzeit abmontiert. Denn die Praxis bekommt ein neues: Künftig ist Susanne Lauf die Co-Praxischefin, während ihr Vater Rainer beruflich kürzertreten will.

Seit 1. Juli ist der Wechsel in der Praxisführung auch rechtlich vollzogen. Allerdings dürften die meisten jungen Patienten und ihre Eltern die 38-Jährige bereits kennen. Denn sie arbeitet schon seit Oktober in Vollzeit in der Praxis mit.

Erfahrung als Kinder- und Jugendmedizinerin bringt die Sobernheimerin reichlich mit. Nach ihrem Examen 2019 arbeitete sie bis 2021 in der Kinderklinik der Mainzer Universitätsmedizin und anschließend bis 2024 im Kreuznacher Diakonie-Krankenhaus, wo sie ihre Facharztausbildung beendete. In den Kliniken hatte sie Einblick in so ziemlich alle Sparten der Kindermedizin – von der Neonataologie über die Nephrologie bis hin zur Onkologie. Nun ist sie auch privat zurück nach Bad Sobernheim gezogen, um in die Praxis ihres Vaters einzusteigen.

„Es war eine lange Strecke, elf Jahre Studium und fast sechs Jahre Facharztausbildung“, blickt sie zurück. Direkt nach dem Abitur hatte sie zudem eine Ausbildung als Logopädin gemacht. Aber nun ist sie dort angekommen, wo sie immer hinwollte, wie sie sagt. Nämlich in die Kinderarztpraxis in der Steinhardter Straße in Bad Sobernheim.

Dass sie ihr Herz an die Kinderheilkunde verloren hat, ist nicht überraschend, wenn man ihrem Vater zuhört, der auf gut 40 Jahre in der Pädiatrie zurückblickt: „Mit Kindern zu arbeiten, ist das Schönste, was es gibt, ich würde nie etwas anderes machen wollen“, schwärmt er. 1984 hatte er sein Examen in der Tasche und nach mehreren Jahren an der Mainzer Uniklinik eröffnete er 1990 die Praxis in Bad Sobernheim. „Eine Nachfolgerin aus der eigenen Familie ist ein Glücksfall“, freut sich der 66-Jährige über die Entscheidung seiner Tochter. Überhaupt sei eine Gemeinschaftspraxis „ein Segen“, man könne sich beraten und müsse kein Einzelkämpfer sein.

Allerdings will er zunächst noch eine Weile weiter mitarbeiten – als angestellter Arzt, ab nächstem Jahr aber nur noch stundenweise als Aushilfe. Praxispartner Guido Hein hat seinerseits noch fünf bis sechs Jahre bis zum Ruhestand, sodass ein fließender Übergang geplant ist. Da Kinderärzte bis zu zwei Jahre ihrer Facharztausbildung in einer Praxis statt in der Klinik absolvieren können, läuft derzeit die Suche nach Interessenten dafür, damit im kommenden Jahr das Ärzteteam auf diese Weise aufgestockt werden kann.

Susanne Lauf ist ihre Entscheidung für Bad Sobernheim leicht gefallen. „Wir haben ein gutes Praxisteam und ich wusste, dass es hier eine gute Struktur und Organisation gibt“, sagt sie. Dadurch würden bürokratische Dinge und Abrechnungen gut funktionieren. Vom Team und den Patienten sei sie im Herbst „sehr gut aufgenommen worden.“

Stellenweise trifft sie auf frühere Klassenkameraden, die inzwischen Eltern geworden ist. Und Rainer Lauf freut sich, dass er inzwischen bereits die Enkel seiner Patienten aus den ersten Jahren der Praxis betreuen kann. Die Verbundenheit der Familien mit der Praxis sei so groß, dass selbst Jugendliche weiter bleiben, statt zum Hausarzt zu wechseln. „Es gab schon viele tränenreiche Abschiede, wenn sie mit 18 Jahren nicht mehr zu uns kommen durften“, erinnert er sich und hat ausgerechnet, dass er in den 35 Praxisjahren rund 35.000 Patienten gesehen hat.

„Es ist schön, in einer Region zu leben, wo man sich kennt“, schwärmt der gebürtige Monzinger, der viele Jahre für die Grünen in der Kommunalpolitik engagiert war, im Bad Sobernheimer Stadtrat und im Kreistag war und sogar als Stadtbürgermeister kandidiert hatte. Dies ist Geschichte, aber das Ehrenamt gehört weiter zu seinem Leben. Er ist Vorsitzender des Regionalbündnisses Soonwald-Nahe, engagiert sich im Kuratorium der Mattheiser Sommerakademie (MSA) und im MSA-Förderverein.

Auch seine Tochter hofft, dass ihr nach den anstrengenden Schichtdiensten in den Kliniken nun mehr Zeit fürs Privatleben bleibt. Bisher klappt das gut, sagt sie. „Ich singe in zwei Chören, bei der Chorinitiative Sobernheim und dem Becherbacher Brückenchor.“ Außerdem habe sie jetzt regelmäßig Zeit für Sport.

Und was hat sich in den 35 Praxisjahren geändert? Da muss Lauf nicht lange überlegen: „Psychische Probleme sind viel häufiger geworden.“ Die Veränderungen der Gesellschaft, der frühe Medienkonsum und kleine Kinder, die schon vor Handys und Tablets gesetzt werden, hinterlassen nach seiner Einschätzung Spuren. „Das entwickelt sich zur Katastrophe.“ Hinzu kommen Beziehungsstörungen. Bindungsstrukturen gingen häufiger als früher verloren, etwa weil sich Eltern trennen oder weil Großeltern und andere Angehörige als Ansprechpartner fehlen. All das trage mit zur Verunsicherung von Kindern und Jugendlichen bei. Auf diese jungen Patienten und ihre Nöte müssten sich Kinderärzte heutzutage einstellen, und bei Bedarf mit Psychologiekollegen zusammenarbeiten.