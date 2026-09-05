Abschluss im Kaisersaal Kinder und Jugendliche entdecken im Sommer 724 Bücher Marion Unger 05.09.2026, 18:00 Uhr

i Mit einem Abschlussfest im Kaisersaal wurden die vielen jungen Leseratten für den Eifer belohnt, den sie im Lesesommer Rheinland-Pfalz 2026 an den Tag gelegt hatten. Marion Unger. Unger

Spannende Geschichten und interessante Bücher haben 113 Kinder und Jugendlichen in den Sommerferien im Rahmen des Lesesommers entdeckt. Die fleißigsten Leser kamen nun mit ihren Eltern und Großeltern im Kaisersaal zu einem Abschlussfest zusammen.

Vor großem Publikum aus Eltern, Geschwistern und Großeltern feierten junge Leserinnen und Leser im Kaisersaal ein Abschlussfest des Lesesommers Rheinland-Pfalz 2026. Insgesamt 724 Bücher hatten sich die Kinder und Jugendlichen in der Öffentlichen Bücherei ausgeliehen und während des Sommers darin geschmökert.







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