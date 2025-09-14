14 Meter über dem Boden: Zwei Kleinkinder sitzen ungesichert auf einem Dach in Kirn. Wie die Feuerwehr sie in letzter Sekunde rettet – und was die Kinder dazu trieb.

Ein Einsatz, der Feuerwehrleuten, Polizisten und Notärzten bereits bei der Alarmierung den Atem stocken ließ: „Zwei Kleinkinder mit Kuscheltier auf dem Dach eines Wohnhauses“, lautete die Meldung, die am Samstagmittag gegen 16.20 Uhr in der Leitstelle einging. Die Kirner Feuerwehr befand sich gerade im Gerätehaus, um gemeinsam mit weiteren Wehren zu einer groß angelegten Waldbrandübung auszurücken, als der Notruf hereinkam. Unter der Führung von Wehrleiter Markus Späth eilten 25 Einsatzkräfte in die Straße „An Trübenbach“.

„Als wir ankamen, saßen in rund 14 Metern Höhe zwei Kinder ungesichert und ohne jede Begleitung auf den Dachziegeln“, schilderte Späth später. Sekunden entschieden: Der Wehrleiter schnappte sich ein Sicherungsseil, stürmte gemeinsam mit einer Beamtin der Polizeiinspektion Kirn auf den Speicher und öffnete zwei gegenüberliegende Dachfenster. In einer improvisierten Aktion warf Späth das Seil wie ein Lasso fünf Meter weit durch das andere Fenster, sodass die beiden Retter zumindest eine erste Absicherung herstellen konnten. Gleichzeitig sprachen sie beruhigend auf die Kinder ein.

i Lebensgefahr gebannt: Zwei Kinder saßen ungesichert auf dem Dach – Feuerwehr und Polizei reagierten in Sekunden. Sebastian Schmitt

Parallel wurde unten die Drehleiter in Stellung gebracht. Über ein weiteres Dachfenster gelangte der Vater auf das Dach. Gemeinsam gelang schließlich die Rettung: Der vierjährige Junge und seine sechsjährige Schwester konnten nacheinander von Markus Späth ergriffen und sicher ins Gebäude gezogen werden. „So etwas vergisst man als Feuerwehrmann sein Leben lang nicht“, beschrieb der Wehrleiter diesen Moment.

Nach höchster Anspannung war die Gefahr gebannt. Die Erleichterung bei allen Beteiligten war riesig. Die Kinder blieben unverletzt und erhielten von der Polizistin eine kindgerechte Belehrung – und durften anschließend sogar im Streifenwagen sitzen. Nach ersten Erkenntnissen waren sie beim Spielen allein hinausgeklettert. Der Vater vermutet, dass sie ihn im Sommer bei Dacharbeiten beobachtet hatten und dieses „Spiel“ nachahmen wollten – mit beinahe tragischem Ausgang.