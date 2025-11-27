Ein Gemeinschaftswerk Kinder schmücken Weihnachtsbaum auf Kirner Marktplatz Sebastian Schmitt 27.11.2025, 17:00 Uhr

i Kinder der Kita „Sonnenschein“ mit Leiterin Sandra Reemen und dem Team der Stadtwerke beim Schmücken des Kirner Weihnachtsbaums auf dem Marktplatz. Sebastian Schmitt

Von der Kita „Sonnenschein“ gestaltete Kugeln und Geschenke voller „Liebe und Luft“ zieren nun den Kirner Weihnachtsbaum. Mit einer Hebebühne konnten die Kinder ihren Schmuck am Kirner Weihnachtsbaum anbringen.

Die Kinder der Kita „Sonnenschein“ haben in diesem Jahr den Weihnachtsbaum auf dem Kirner Marktplatz geschmückt. „Wir gestalten bunte Geschenkpakete – der Inhalt besteht aus ganz viel Liebe und Luft“, schmunzelt Leiterin Sandra Reemen. Neben den Geschenken malten die Jungen und Mädchen farbenfrohe Kugeln, die einlaminiert wurden, damit sie Wind und Wetter standhalten.







