In Bad Kreuznach verurteilt
Kinder nach Syrien entführt – viereinhalb Jahre Haft
Die eigenen Kinder nach Syrien entführt - das sorgte am Kreuznacher Landgericht für eine spektakuläre Verhandlung.
Die eigenen Kinder nach Syrien entführt - das sorgte am Kreuznacher Landgericht für eine spektakuläre Verhandlung.
Christine Jäckel

Mit einem spektakulären Fall hatte das Landgericht Bad Kreuznach zu tun: Ein 45-jähriger, syrisch-deutscher Vater entführte seine Kinder, um seine Noch-Ehefrau zur Scheidung zu nötigen. Er wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. 

Lesezeit 2 Minuten
Zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen syrisch-deutschen 45-Jährigen, weil er im Juli 2024 seine Kinder nach Syrien entführt hat. Die Kammer verurteilte den Vater wegen Geiselnahme und wegen Entziehung Minderjähriger.
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