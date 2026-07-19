Auf dem Kreuznacher Kuhberg
Kinder können sich bei Sommerfreizeit austoben
Besonderen sportlichen Ehrgeiz entwickelten die Kinder beim Tauziehen.
Besonderen sportlichen Ehrgeiz entwickelten die Kinder beim Tauziehen.
Jens Fink

Abenteuer, Kreativität und Natur pur: Die Sommerfreizeit auf dem Kuhberg bietet Kindern ein spannendes Programm, das keine Langeweile aufkommen lässt. 

Lesezeit 2 Minuten
Viel Spaß hatten auch in diesem Jahr zahlreiche Kinder auf der Sommerfreizeit auf dem Kuhberg. Hier hatte der Kinderschutzbund Bad Kreuznach wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Vom Grünen Klassenzimmer aus ging es jeden Tag in den Wald, wo die Kinder Materialien wie Stöcke, Blätter oder Tannenzapfen sammelten, aus denen sie anschließend fantasievolle Figuren bastelten oder Naturbilder kreierten.
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Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

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