Auch in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg wird Kinder, die während der Ferien daheim sind, in der dreiwöchigen Ferienfreizeit viel geboten. Raus in die Natur – so heißt dabei das Motto.

Auch während der diesjährigen Kinderferienfreizeit soll jungen Menschen die Besonderheiten der Natur und die Schönheit des Waldes vermittelt werden. Mehr als 200 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren haben sich für die von der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg zusammen mit dem Bund deutscher Pfadfinder (BDP) und dem Walderlebniszentrum (WEZ) ausgerichteten Freizeit angemeldet. „Damit ist der positive Trend der vergangenen Jahre ungebrochen“, freuen sich die bei der VG verantwortlichen Organisatorinnen Anette Clemens und Sandra Hufnagel.

Von Montags bis Freitag können sich die Kinder jetzt drei Wochen lang in freier Natur austoben und auf den Geräten des großen Kletterspielplatzes herumturnen. In den ersten beiden Wochen werden jeweils 120 Kinder und in der letzten Woche 67 Kinder von bis zu 20 Betreuern umsorgt. Exkursionen durch die Natur, bei denen die Kinder viel über die Pflanzen und Tiere des Waldes lernen oder etwa Laubhütten bauen, stehen ebenso auf dem vielfältigen Programm der Ferienfreizeit wie verschiedene Workshops. Hier können die Kinder wahlweise mit den im Wald gefundenen Naturmaterialien basteln, Töpfern oder sich in der Waldwerkstatt kreativ ausprobieren.

Freizeit o hne Handys

Unter anderem wird Alina Stempel, Klimamanagerin der VG, einen Workshop zum Thema Energieversorgung durchführen. Auch reichlich Sport wie etwa Fußball sowie verschiedene Gesellschaftsspiele stehen auf dem Programm, ebenso Ausflüge ins Panoramabad Stromberg. „Kinder, die nicht schwimmen wollen, können zum Weißenfels wandern, wo wir ein Picknick veranstalten“, informiert Waldpädagogin Carina Young. „Handys sind während der Freizeit nicht zugelassen. Aber die Kinder vermissen die auch nicht“, weiß Young aus Erfahrung.

Nach all den Exkursionen und Bastelarbeiten wird den jungen Naturforschern das von Johann Locher und seinem Team täglich frisch gekochte Mittagsessen besonders gut schmecken. „Wir bieten natürlich frische, gesunde und vorrangig regionale Kost an“, betont Locher. „Die vorbildliche Kooperation von Verbandsgemeinde, Walderlebniszentrum und den Pfadfindern ermöglicht es uns auch in Zukunft, diese Ferienfreizeit durchzuführen“, erläutert Roland Grammes vom BDP, der erneut zusammen mit Carina Young für die Betreuung der Kinder verantwortlich ist. Gerade die durch die Kooperation entstehenden Synergieeffekte ermöglichten es, eine Freizeit in solch großem Umfang überhaupt anbieten zu können. „Das ist in der näheren und weiteren Region einmalig“, betont Grammes.

Private Sponsoren finanzieren mit

Auch in diesem Jahr tragen private Sponsoren und Firmen der Region dazu bei, die Freizeit zu finanzieren. Von den für die VG anfallenden Kosten in Höhe von 50.660 Euro übernehmen Sponsoren 7700 Euro. Hierbei engagierten sich insbesondere die Firmen Westenergie und die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück, informiert Clemens. Neben den Elternbeiträgen in Höhe von 25.000 Euro sei noch ein Landeszuschuss zu erwarten, dessen Höhe jedoch noch nicht genau feststehe, informiert Anette Clemens.