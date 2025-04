Die Kinder der Kindertagesstätte Mäuseturm freuen sich bereits auf ihr neues „Mäuseland“. „Atemlos packen wir gleich alles aus und laufen durch das Haus“, sangen sie bei der Eröffnung des neuen Familienzentrums Josef Metzroth im Binger Stadtteil Bingerbrück. Wo einst der katholische Kindergarten an der Hildegardisstraße stand, werden sie ab Montag wieder toben und spielen. Seit September 2022 waren sie in den Containern an der Rundsporthalle in Büdesheim untergebracht. Aber nicht nur die kleinen Mäuse freuen sich auf die Fertigstellung, ganz besonders auch Oberbürgermeister Thomas Feser. „Ich freue mich wirklich sehr, dass es nun so weit ist und wir das Familienzentrum einweihen können.“ Seit drei Jahren wurde an der Ecke Hildegardisstraße/Wigbertstraße gebaut. Jetzt steht der Umzug der Kita Mäuseturm mit seinen sechs Gruppen an, aber auch die Familienangebote, die Beratungs- und Unterstützungsangebote, die Kinder- und Jugendarbeit werden ihre Arbeit hier aufnehmen“, so Feser bei der Eröffnung des neuen Gebäudes.

Das Senioren- und Demografiebüro der Stadt Bingen wird hier angesiedelt, ebenso die Sozialarbeit für die Kita. Das Familienzentrum ist ein Anlaufpunkt für alle Generationen, und es wird von hier aus Kooperationen mit anderen Institutionen geben. Beispielsweise mit den Kindertagesstätten und Grundschulen im Umfeld, mit dem Jugendamt, der Stadtbücherei, der Volkshochschule, aber auch mit der Caritas, einem Kinderarzt, dem sozialpädiatrischem Zentrum und auch einer Hebamme. Das Projekt wurde im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt – Sozialer Zusammenhalt Bingerbrück“ bereits seit dem Jahr 2018 geplant und konnte dank der Fördermittel von Bund und Land erfolgreich realisiert werden. Der aktuelle Kostenstand beläuft sich auf circa 11 Millionen Euro, wovon rund 4,25 Millionen Euro durch die Städtebauförderung und 905.000 Euro durch die Kitaförderung bezuschusst werden.

i Bingens Oberbürgermeister Thomas Feser (links), Minister Michael Ebling (rechts), Architekt Christoph Unger (Mitte) und Vertreter von Verwaltung, Stadtrat, Kita bei der Schlüsselübergabe zu dem neuen Zentrum, in das rund 11 Millionen Euro geflossen sind. Edgar Daudistel

„Es hat sich gelohnt, das Gebäude überzeugt“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling bei der Schlüsselübergabe. Die Mittel seien gut angelegt, um die Mädchen und Jungen zu fördern. „Es ist ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen.“ Viele Millionen seien in Beton, Stahl und Holz geflossen. „Hier entstand gebauter Zusammenhalt.“ Er wies auf weitere städtische Projekte hin, die am Tor zum Mittelrhein durch die Städtebauförderung bezuschusst werden. Obwohl das Jahr 2029 noch weit entfernt scheint, steht auch das Projekt Bundesgartenschau in den Startlöchern. Das Land habe immer ein offenes Ohr für die Entwicklung der Stadt am Rhein-Nahe-Eck, so Oberbürgermeister Thomas Feser.

Das Familienzentrum befindet sich im Hanggeschoss des Neubaus, der aufgrund der topografschen Gegebenheiten in massiver Stahlbetonbauweise ausgeführt wurde. Auf diesem Geschoss wurden zwei weitere in leichter Holzbauweise errichtet, die der Kita Mäuseturm zugeordnet sind. Der Zugang zur nun sechsgruppigen Kita erfolgt über den oberen Eingang an der Ecke Hildegardisstraße/Wigbertstraße. Die Beratungsräume sowie der große Mehrzweckraum des Familienzentrums sind über den Eingang an der Ecke Hildegardisstraße/Metzrothstraße erreichbar. Mit der Fertigstellung des Neubaus stehen dem Familienzentrum und der Kita Mäuseturm nun insgesamt rund 1400 Quadratmeter Nutzfläche auf drei Ebenen zur Verfügung.

Bürgerinnen und Bürger sind zum Tag der offenen Tür eingeladen

Architekt Christoph Unger wünschte bei der Schlüsselübergabe, dass das in Holzhybridweise errichtete Haus nun mit Leben gefüllt und die Synergien genutzt werden. Die künftigen Nutzer sind bereits sehr zufrieden mit dem Ergebnis und dabei, sich einzurichten. Der reguläre Kita-Betrieb startet am Montag, 5. Mai. Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 17. Mai, 10 bis 16 Uhr, wird das Familienzentrum Josef Metzroth offiziell den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Oberbürgermeister Thomas Feser wird um 11 Uhr die Gäste begrüßen.