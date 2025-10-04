WDR-Aktion in Meisenheim Kinder dürfen im Bestattungshaus einen Sarg bemalen Roswitha Kexel 04.10.2025, 17:00 Uhr

i Wer nicht in die Kirche oder die Friedhofshalle möchte, kann in dem ansprechend gestalteten Abschied-Raum Abschied nehmen. Dort wurden auch verschiedene Hölzer und Blumenarten gezeigt. Roswitha Kexel

Die Lach- und Sachgeschichten aus der Sendung mit der Maus kennt wohl fast jeder. Doch jetzt öffnete das freche Tierchen sogar die Türen eines Bestattungsinstitutes in Meisenheim für Kinder und Eltern im Rahmen einer bundesweiten WDR-Aktion.

Geräusche vom Hämmern auf Holz dringen aus der Werkstatt, dazwischen wird geschmirgelt und geklebt, Kinderstimmen und Lachen sind zu hören, wenn die Fräsmaschine eine Pause macht – kaum zu glauben, dass man sich im Bestattungsinstitut Dietz & Owtscharenko an der Meisenheimer Amtsgasse 1a befindet und Kinder mit ihren Eltern dort einen dekorativen Kerzenständer bauen.







