Kinderkulturtag am Kuhberg Kinder basteln und lassen ihrer Fantasie freien Lauf Josef Nürnberg 20.10.2026, 07:00 Uhr

i Herbstzeit ist Drachenzeit. Passend zur Jahreszeit konnten die Kinder kleine drachen basteln. Die Hilfe von Mama und Papa wurde dabei gerne angenommen. Josef Nürnberg

Mit unterschiedlichen Angeboten an gut 20 Ständen sorgt der Kinderkulturtag auf dem Freizeitgelände Kuhberg für ein breites Angebot zum Basteln, Schnitzen und Spielen. Selbst die Omas for Future werden vom Andrang überrascht.

Trotz der niedrigen Temperaturen von gerade einmal 12 Grad Celsius zog der Kinderkulturtag auf dem Freizeitgelände Kuhberg mit seinen rund 20 Ständen Familien am Sonntag magisch an. So zogen der neue Amtsleiter des Amtes für Schulen, Kultur und Sport der Stadt Bad Kreuznach, Nils Wachner, und Anja Gillmann, die seit Jahren für die Stadt die Kinderkulturtage organisiert, ein positives Fazit.







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