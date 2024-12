Einsatz in Hackenheim Kind in Spielgerät eingeklemmt 17.12.2024, 09:10 Uhr

i Die Feuerwehr sperrte das Spielgerät auf dem Hackenheimer Spielplatz, in dem ein Kind eingeklemmt war und befreit werden musste. Toni Forster/Feuerwehr Hackenhei

Die Feuerwehr befreite ein Kind, dessen Bein in einem Spielgerät feststeckte.

Auf einem Kinderspielplatz in Hackenheim hat sich am Montag gegen 16 Uhr ein Kind in einem Spielgerät eingeklemmt. Sein Bein steckte in einem Autoreifen fest, und das Kind konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Die Feuerwehr musste anrücken, um das Kind mit einem Akku-Kombigerät (Rettungsschere) zu befreien.

