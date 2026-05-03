Diskussion in Bad Kreuznach KI und Social Media: Wer schützt unsere Kinder? Josef Nürnberg 03.05.2026, 14:00 Uhr

i Silke Müller (Vierte von links), Bildungsexpertin, Digitalbotschafterin und Bestsellerautorin, referierte und diskutierte mit Lehrern, Schülern und Eltern zum Thema „Soziale Netzwerke und KI“. Josef Nürnberg

Die Eltern sind hilflos, die Kinder können die Gefahren durch Künstliche Intelligenz und soziale Medien oft nicht einschätzen. Noch ist es nicht zu spät, junge Leute zu schützen. Was kann die Politik tun?

Die Reihe „Reden bei Paulus“ der evangelischen Kirchengemeinde Bad Kreuznach bietet selten leicht verdauliche Kost. Doch nicht wenige der rund 200 Gäste, die Mittwochabend der Bildungsexpertin, Digitalbotschafterin und Bestsellerautorin Silke Müller in der Pauluskirche zugehört hatten, waren zunächst von der Dichte des Themas „Soziale Netzwerke und KI – Wer schützt unsere Kinder?







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