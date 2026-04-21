Efe Tasyürek aus Bad Kreuznach
„KI hat Potenzial, komplette Menschheit zu verändern“

Mit gerade mal 19 Jahren hat sich der Gymnasiast mit einer KI-Agentur selbstständig gemacht. Für seine Generation gehören die lernenden Maschinen zum ganz normalen Alltag. Wir wollten von ihm wissen: Wie wird sich KI auf die Zukunft auswirken?

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Künstliche Intelligenz kann Arbeit erleichtern und beispielsweise im medizinischen Bereich eine große Hilfestellung für betroffene Menschen sein; umgekehrt fürchtet so mancher um seinen Arbeitsplatz. Denn KI dringt immer mehr in Unternehmen vor und macht Produktionen effizienter.

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