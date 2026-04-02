Sobernheimer Hotelprojekt Kessel’sches Gelände: WG Ruegenberg bedauert Scheitern Silke Jungbluth-Sepp 02.04.2026, 11:00 Uhr

i Kessel'sches Gelände in Bad Sobernheim: Das Scheitern des Hotelprojekts hat Wellen geschlagen. Silke Jungbluth-Sepp

Das geplante Hotelprojekt auf dem Kessel’schen Gelände ist gestoppt worden. Die Wählergruppe Ruegenberg kritisiert den Stadtbürgermeister für fehlende Kommunikation mit Investor Kehl, sieht aber auch wirtschaftliche Gründe für das Scheitern.

Das von Investor Felix Kehl und seiner Frau Elisa gestoppte Hotelprojekt auf dem Kessel’schen Gelände in Bad Sobernheim hat in der Felkestadt für Aufregung gesorgt.Die Fraktion der Wählergruppe Ruegenberg um Fraktionssprecher Sylvain Graul-Fiedler teilt dazu in einer Stellungnahme mit: „Wir bedauern das Scheitern sehr, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass wir bereits über recht konkrete Pläne, wie das Hotel aussehen soll, informiert worden ...







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