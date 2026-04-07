Sobernheimer Hotelprojekt
Kessel’sches Gelände: Investor oder Betreiber? 
Das Kessel'sche Gelände in Bad Sobernheim aus der Luft. Die Stadt wünscht sich auf diesem Grundstück ein Hotel, doch das Projekt
Das Kessel'sche Gelände in Bad Sobernheim aus der Luft. Die Stadt wünscht sich auf diesem Grundstück ein Hotel, doch das Projekt ist ins Wanken gekommen.
Stefan Munzlinger

Wie geht es mit dem Kessel’schen Gelände weiter? Laut Stadtchef Ruegenberg gibt es einen interessierten Investor für den Hotelbau, offenbar scheint der aber nicht die Rolle des Hotelbetreibers übernehmen zu wollen. 

Lesezeit 3 Minuten
Noch ist offen, wie es mit dem Kessel’schen Gelände in Bad Sobernheim weitergeht. Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) hatte mitgeteilt, dass er Gespräche mit einem Investor führt, der Interesse an einem Hotelprojekt in der Stadtmitte der Felkestadt hat.

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