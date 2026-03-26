Aus für Sobernheimer Hotel Kessel’sches Gelände: Gibt es einen neuen Investor? Silke Jungbluth-Sepp 26.03.2026, 20:00 Uhr

i Der Bereich am Obertor sollte durch das Hotelprojekt auf dem Kessel'schen Gelände aufgewertet werden. Nun muss neu überlegt werden. Silke Jungbluth-Sepp

Kaum 24 Stunden nach der Absage des Hotelprojekts auf dem Kessel’schen Gelände führt Stadtchef Ruegenberg nach eigenen Angaben Gespräche mit einem neuen Investor. Wer das ist, sagt er nicht.

Es ist erstaunlich: Kaum 24 Stunden, nachdem das Hotelierspaar Felix und Elisa Kehl ihr Hotelprojekt auf dem Kessel’schen Gelände in Bad Sobernheim am Montag überraschend gestoppt und Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg darüber informiert haben, war offenbar bereits der nächste Interessent für das Gelände am Start: „Wir sind im Gespräch mit einem Investor.







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