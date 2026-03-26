Kaum 24 Stunden nach der Absage des Hotelprojekts auf dem Kessel’schen Gelände führt Stadtchef Ruegenberg nach eigenen Angaben Gespräche mit einem neuen Investor. Wer das ist, sagt er nicht.
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Es ist erstaunlich: Kaum 24 Stunden, nachdem das Hotelierspaar Felix und Elisa Kehl ihr Hotelprojekt auf dem Kessel’schen Gelände in Bad Sobernheim am Montag überraschend gestoppt und Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg darüber informiert haben, war offenbar bereits der nächste Interessent für das Gelände am Start: „Wir sind im Gespräch mit einem Investor.