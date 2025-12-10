Zerfaß-Nachfolge gesichert Kentaro Avenmarg wird neuer Kirner Kinderarzt Robert Neuber 10.12.2025, 11:00 Uhr

Zum Januar wird Kentaro Avenmarg (50) die Praxis von Kinderarzt Bernd Zerfaß in Kirn übernehmen. Die Ansiedlung wird mit 100.000 Euro gefördert.

Der Name des neuen Kinderarztes lässt aufhorchen, denn er klingt eben nicht nach Müller, Meier, Schulze. Die Lösung: Kentaro Avenmarg ist Halb-Japaner. Seine Mutter stammt aus Fernost, sein Vater aus Karlsruhe. Kirn bekommt übrigens nicht nur einen Mediziner, sondern auch einen sehr interessanten Typen: Sein Vater war in diversen Ländern für das deutsche Goethe-Institut tätig, etwa als Leiter des Instituts in Manila.







