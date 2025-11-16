Bürgertreff in Staudernheim Keiner will die Wiederkehrende Beiträge zahlen 16.11.2025, 12:00 Uhr

Wilhelm Meyer

Der Staudernheimer Ortschef Philipp Geib hatte geladen - und sehr viele Staudernheimer waren gekommen. Es ging um eine Zwischenbilanz seit den Kommunalwahlen, und um das leidige Thema der Bürgerbeiträge für den Straßenbau.

Die Staudernheimer VfL-Halle war voll wie noch selten bei einer Bürgerversammlung. Und das ohne mit einem absoluten Streitthema aufzuwarten. Selbst bei den Wiederkehrenden Beiträgen, die Hausbesitzern für die Erneuerung der Schulstraße aufgebürdet werden, war die Stimmung unaufgeregt.







