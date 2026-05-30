Bei dieser Hitze bleibt man lieber zu Hause? Nicht in Bad Kreuznach! Zwischen Firmenlauf, Tag der Tulpe, Bier-und-Backes-Wanderung und neuen Locations platzen Stadt und Region aus allen Nähten – und haben für jeden etwas.
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Na, da soll mal einer sagen, in Bad Kreuznach und seiner Einflugschneise sei nichts los. Man weiß ja vor lauter Möglichkeiten gar nicht, wo man zuerst hingehen möchte – falls man sich bei dieser Hitze noch aus dem Haus traut.Gerade hat die Stadt den Firmenlauf erfolgreich bewältigt, da steht das nächste Wochenende mit Großkampftagcharakter bevor.