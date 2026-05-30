Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Keine Zweifel: In Bad Kreuznach geht immer was! Marian Ristow 30.05.2026, 06:00 Uhr

Bei dieser Hitze bleibt man lieber zu Hause? Nicht in Bad Kreuznach! Zwischen Firmenlauf, Tag der Tulpe, Bier-und-Backes-Wanderung und neuen Locations platzen Stadt und Region aus allen Nähten – und haben für jeden etwas.

Na, da soll mal einer sagen, in Bad Kreuznach und seiner Einflugschneise sei nichts los. Man weiß ja vor lauter Möglichkeiten gar nicht, wo man zuerst hingehen möchte – falls man sich bei dieser Hitze noch aus dem Haus traut.Gerade hat die Stadt den Firmenlauf erfolgreich bewältigt, da steht das nächste Wochenende mit Großkampftagcharakter bevor.







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