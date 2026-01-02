Keine Wasserknappheit in Zeiten des Klimawandels

Nach einem Strukturgutachten muss die Verbandsgemeinde Nahe-Glan nicht mit Grundwasserknappheit rechnen. Insgesamt gibt es 27 Trinkwasserbrunnen, Quellen und Brauchwasserbrunnen im Gebiet der ehemaligen VG Sobernheim.
Gute Nachrichten zur Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hatte der Geologe Achim Justen vom Bopparder Büro Wasser und Boden mit in den VG-Rat gebracht. Er stellte das Strukturgutachten vor, das die Wasserressourcen, den technischen Stand der Trinkwasserbrunnen der VG-Werke und die Bedarfsprognosen der VG Nahe-Glan und der VG Kirner Land beleuchtete.