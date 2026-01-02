Gute Nachricht für Nahe-Glan Keine Wasserknappheit in Zeiten des Klimawandels Silke Jungbluth-Sepp 02.01.2026, 11:00 Uhr

i Im Pumpwerk Bärweiler wird Rohwasser zur Versorgung der Bürger der Verbandsgemeinde Nahe-Glan aufbereitet. Silke Jungbluth-Sepp

Nach einem Strukturgutachten muss die Verbandsgemeinde Nahe-Glan nicht mit Grundwasserknappheit rechnen. Insgesamt gibt es 27 Trinkwasserbrunnen, Quellen und Brauchwasserbrunnen im Gebiet der ehemaligen VG Sobernheim.

Gute Nachrichten zur Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan hatte der Geologe Achim Justen vom Bopparder Büro Wasser und Boden mit in den VG-Rat gebracht. Er stellte das Strukturgutachten vor, das die Wasserressourcen, den technischen Stand der Trinkwasserbrunnen der VG-Werke und die Bedarfsprognosen der VG Nahe-Glan und der VG Kirner Land beleuchtete.







