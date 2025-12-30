Keine schnelle Nummer: Leitstellen und Rettungswachen

In 2025 ist so einiges passiert. Die Schließung der Leitstelle Bad Kreuznach war nur der Anfang: Warum die Neustrukturierung des Rettungswesens stockt und was das für die Sicherheit der Bürger bedeutet.
Lesezeit 1 Minute
War früher alles besser? Fast scheint es so, wenn man den (Nicht-)Fortschritt bei der Neustrukturierung der Integrierten Leitstellen für das Rettungswesen und die Rettungswachen betrachtet. Abschiedsstimmung und Wehmut, Dank und Vertrauen in die Zukunft prägen Anfang Januar einen außergewöhnlichen Termin in der Integrierten Leitstelle (ILS) Bad Kreuznach.