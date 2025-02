Königsau bleibt beim Nein Keine PV-Anlage auf „Kinzer Hääd“ Armin Seibert 07.02.2025, 17:00 Uhr

i Die Solaranlage in Königsau, die für Zwist in der Gemeinde gesorgt hatte, bleibt im Aus. Unser Archivbild zeigt die Solaranlage des Michelin-Werks in Bad Kreuznach. Robert Neuber

Im kleinen Königsau (VG Kirner Land) gibt es wieder keinen Ortsbürgermeister mehr. Aus gesundheitlichen Gründen gab Interims-Ortschef Klaus Brühl sein Amt nun ab. Auch der Investor für die Solaranlage auf der „Kinzer Hääd“ ist abgesprungen.

Keine Photovoltaik-Anlage auf der „Kinzer Hääd“. Das ist der Beschluss in der 68-Einwohner-Gemeinde im Kellenbachtal. In dem kleinen Dorf, das 1325, also vor 700 Jahren erstmals urkundlich als „Kunigesauwe“ erwähnt und später auch mal „Kinzau“ benannt wurde, gibt es im „Jubiläumsjahr“ wohl wenig zu feiern.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen