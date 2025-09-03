Die Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt hat im Sommer 2024 hohe Wellen geschlagen. Inzwischen sind sie abgeebbt. Die Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat wollte zum aktuellen Stand jetzt nähere Auskunft haben.

Im Sommer 2024 spitzte sich der Streit um die Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt zu: Die Pläne für eine große Sammelunterkunft an der Riegelgrube im Südosten, aber auch der Plan, in der früheren Anheuser-Villa in der Hofgartenstraße 4 eine Unterkunft für Geflüchtete einzurichten, sorgte für Diskussionen, Proteste aus der Nachbarschaft und eine Unterschriftenaktion.

Maximal 26 Geflüchtete in dem Haus

Am 10. Juli 2024 versicherte Stadtbeigeordneter Markus Schlosser den Anwohnern, dass maximal 26 Geflüchtete dort untergebracht werden. Er erläuterte weiter das Konzept der Stadt, die nicht je Kopf einen bestimmten Betrag bezahle, sondern einen Festpreis für das Gebäude, dass fünf dort untergebrachte Geflüchtete mietmäßig ebenso viel kosten wie 25. Im September 2024 sollte die Belegung erfolgen. Doch dies verzögerte sich.

In der Stadtratssitzung am 29. August 2024 legte Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) im nichtöffentlichen Teil, eine Dringlichkeitsbeschlussvorlage vor. Sie enthielt die Androhung der Kündigung des Mietvertrages: „Der Stadtrat beschließt, den Mietvertrag vom 12. April 2023 nebst beiden Nachträgen betreffend das Wohnhaus Hofgartenstraße 4 fristlos zu kündigen, wenn nicht der Vermieter bis zum 2. September 2024 den nötigen Bauantrag gestellt hat, und beauftragt den Oberbürgermeister die Kündigung auszusprechen.“ Eine schriftliche Begründung enthielt die Vorlage nicht.

Die Anfrage der Freien Wähler﻿

Seitdem ist eine umfassende Information in dieser Sache nicht mehr erfolgt, so die Freien Wähler. Im Frühjahr 2025 hat die Verwaltung im Sozialausschuss bekannt gegeben, dass sich die Zahl der vom Kreis zugewiesenen Geflüchteten zwar reduziert habe, aber am Jahresende 2025 absehbar auch der letzte Platz belegt sei. Ein Freiwerden dieser Plätze durch Umzug in normale Wohnungen sei unwahrscheinlich, da es diese Wohnungen auf dem Markt nicht gibt. Die Fraktion der Freien Wähler (Jürgen Eitel, Herbert Drumm) beantragte daher jetzt, einen „Sachstandsbericht zur Unterbringung von Geflüchteten durch die Stadtverwaltung, insbesondere die Belegung der Unterkunft Hofgartenstraße 4“ auf den öffentlichen Teil der Tagesordnung der Stadtratssitzung zu setzen.

2025 wurden der Stadt bisher 86 Flüchtlinge zugewiesen

Die sieben Fragen dazu, hat Schlosser ausführlich beantwortet. Danach verläuft das Vertragsverhältnis reibungslos. Die Auflagen der Bauaufsicht wurden erfüllt, die Nutzungsänderung konnte erteilt werden. Das Dachgeschoss ist noch nicht ausgebaut, wird also aktuell nicht genutzt und hierfür fällt natürlich auch keine Miete an. Bisher wurden dort 19 Personen untergebracht, die erste am 26. Februar 2025. Beschwerden gab es nur eine: wegen falsch befüllter Abfalltonnen. „Es hat sogar eine Veranstaltung (Picknick im Park als Nachbarschaftsinitiative) mit einer sehr positiven Resonanz stattgefunden.“ Insgesamt wurden der Stadt 2025 bislang 86 Flüchtlinge zugewiesen. Aktuell gibt es laut Schlosser in den Stadtteilen noch 19 freie Plätze, in der Neustadt sechs, im Stadtkern 23. „Und in den Bestandswohnungen werden bei Auszug der bisherigen Bewohner Plätze wieder belegt.“

Zum Abschluss schreibt Schlosser: „Die seinerzeit in der nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates, ohne Abstimmung mit dem zuständigen Dezernenten, vorgelegte Beschlussvorlage mit dem Ziel der fristlosen Kündigung, fußte auf der Annahme eines wichtigen Grundes. Die Stadtratsmehrheit hat dies nicht nachvollzogen. Welche weiteren Gründe für die fristlose Kündigung hätten ausschlaggebend sein können, entziehen sich meiner Kenntnis. Es hat aber möglicherweise welche gegeben. Gegen die fristlose Kündigung wäre in jedem Falle eine Schadenersatzklage wegen entgangener Miete gegen die Stadt eingereicht worden.“ Auf dieses Risiko habe er bereits während dieser Stadtratssitzung hingewiesen. Ebenfalls hätte der Investor gegebenenfalls Rückforderungen vom Fördergeber erfüllen müssen, da der Wohnraum nicht zum entsprechenden Zweck hätte zur Verfügung gestellt werden können. Auch dieser Verlust wäre sicherlich gegenüber der Stadt als weiterer Schadenersatz geltend gemacht worden. „Die Sache ist letztendlich noch mal gut gegangen. Auch und gerade, weil der Stadtrat der ,dünnen Begründung’ der fristlosen Kündigung nicht gefolgt ist“, so Schlosser abschließend.

„Ich bin nicht mit allem einverstanden, was da drin steht.“

OB Letz zu Schlossers Ausführungen

Auf die Aufforderung von Eitel, der die Ausführungen Schlossers ausdrücklich lobte, die Antworten auch der Presse zur Verfügung zu stellen und die Bürger zu informieren, reagierte der OB aber zurückhaltend. Letz erklärte zwar, das könne man machen, schränkte zugleich jedoch ein: „Aber nicht eins zu eins, was der Herr Schlosser geschrieben hat. Weil ich bin nicht mit allem einverstanden, was da drin steht.“