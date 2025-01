Grüne gegen AfD-Treffen Keine Politik mehr in der Langenlonsheimer Halle? 27.01.2025, 13:00 Uhr

i Wer darf in der Gemeindehalle Langenlonsheim tagen? Die Grünen der Ortsgemeinde fordern ein Nutzungsverbot für politische Parteien. Dieter Ackermann

Die AfD hat in der Langenlonsheimer Gemeindehalle ihren Neujahrsempfang abgehalten. Die Grünen im Gemeinderat wollen das nicht länger hinnehmen – und beantragen deswegen, die Halle gar nicht mehr für parteipolitische Veranstaltungen frei zu geben.

Der Neujahrsempfang des AfD Kreisverbands Bad Kreuznach am 4. Januar in der Gemeindehalle in Langenlonsheim lief weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit. Zwar besuchten ihn laut Ankündigung auf der Internetseite der Afd nicht nur lokale Vorsitzende, sondern auch Vertreter aus Land, Bund und dem Europaparlament, doch in den Medien war davon nicht viel zu sehen.

