An der Hofgartenschule ist man mehr als unglücklich darüber, dass nun wieder Fahrzeuge zu jeder Zeit, die bis vor Kurzem als Schulstraßen ausgewiesenen Straßen befahren dürfen. Bei der Stadt sieht man keine Option zur Fortsetzung der Schulstraßen.

Die Stadt wird das im Herbst 2024 eingeführte Verkehrskonzept mit den sogenannten „Schulstraßen“ um die Grundschule Hofgartenstraße nicht weiterverfolgen. Oberbürgermeister Emanuel Letz appelliert hingegen an die

Eltern, im Interesse der Sicherheit ihrer Kinder und aus Rücksicht auf die Anwohner nach Möglichkeit auf das direkte Vorfahren zur Hofgartenschule zu verzichten.