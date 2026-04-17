An Kreuznacher Hofgartenschule
Keine Option: Projekt Schulstraßen ist gestorben
An der Hofgartenschule befürchtet man, dass nach Abnahme der Beschilderung der Schulstraße der Verkehr vor der Schule wieder zun
An der Hofgartenschule befürchtet man, dass nach Abnahme der Beschilderung der Schulstraße der Verkehr vor der Schule wieder zunehmen wird.
Josef Nürnberg

An der Hofgartenschule ist man mehr als unglücklich darüber, dass nun wieder Fahrzeuge zu jeder Zeit, die bis vor Kurzem als Schulstraßen ausgewiesenen Straßen befahren dürfen. Bei der Stadt sieht man keine Option zur Fortsetzung der Schulstraßen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt wird das im Herbst 2024 eingeführte Verkehrskonzept mit den sogenannten „Schulstraßen“ um die Grundschule Hofgartenstraße nicht weiterverfolgen. Oberbürgermeister Emanuel Letz appelliert hingegen an die Eltern, im Interesse der Sicherheit ihrer Kinder und aus Rücksicht auf die Anwohner nach Möglichkeit auf das direkte Vorfahren zur Hofgartenschule zu verzichten.

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