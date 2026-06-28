Keine Atempause: Wehr bei Rekordhitze im Dauereinsatz
Ein Wochenende, das alles von den Einsatzkräften der Feuerwehren der VG Rüdesheim forderte: Neben dem großen Waldbrand bei Traisen gingen weitere Feuer- und Unfallmeldungen ein - und das bei Gluthitze. Unterstützung kam von benachbarten Einheiten.
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Nonstop im Einsatz: Neben dem großen Waldbrand bei Traisen rückten die Feuerwehren der VG Rüdesheim zu fünf weiteren Einsätzen aus. Das bislang heißeste Wochenende des Jahres ist für die Feuerwehren der VG Rüdesheim auch das bislang einsatzintensivste.