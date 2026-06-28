Ein Alarm nach dem anderen
Keine Atempause: Wehr bei Rekordhitze im Dauereinsatz
Ein Traktor mit Heuballenpresse stand beim Eintreffen der Feuerwehr Spabrücken-Hergenfeld auf einem Wirtschaftsweg zwischen Arge
Ein Traktor mit Heuballenpresse stand beim Eintreffen der Feuerwehr Spabrücken-Hergenfeld auf einem Wirtschaftsweg zwischen Argenschwang und Spabrücken in Vollbrand, das Feuer hatte bereits auf die trockene Fläche übergegriffen.
Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Ein Wochenende, das alles von den Einsatzkräften der Feuerwehren der VG Rüdesheim forderte: Neben dem großen Waldbrand bei Traisen gingen weitere Feuer- und Unfallmeldungen ein - und das bei Gluthitze. Unterstützung kam von benachbarten Einheiten.

Lesezeit 3 Minuten
Nonstop im Einsatz: Neben dem großen Waldbrand bei Traisen rückten die Feuerwehren der VG Rüdesheim zu fünf weiteren Einsätzen aus. Das bislang heißeste Wochenende des Jahres ist für die Feuerwehren der VG Rüdesheim auch das bislang einsatzintensivste.

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