VG Bad Kreuznach hat Platznot Keine Alternative: Schulcontainer bleiben vorerst nötig Josef Nürnberg 07.04.2026, 14:00 Uhr

i Der alte Schulcontainer, der derzeit noch auf dem Schulhof steht, könnte ausgedient haben, wenn die neuen temporären Klassenräume aufgestockt werden. Josef Nürnberg

Schulcontainer sichern in der VG Bad Kreuznach weiter Unterrichtsplätze – eine schnelle Ablösung ist nicht in Sicht. Ob Aufstockung, Neubau oder dauerhaftes Provisorium entscheidet bald der Verbandsgemeinderat.

Trotz des Schulentwicklungsplans werden die drei Grundschulen der Verbandsgemeinde Feilbingert, Frei-Laubersheim und Pfaffen-Schwabenheim kurz- und wahrscheinlich auch mittelfristig weiterhin auf Schulcontainer angewiesen sein. Das bestätigte Bürgermeister Marc Ullrich auf Anfrage unserer Zeitung.







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