Schulcontainer sichern in der VG Bad Kreuznach weiter Unterrichtsplätze – eine schnelle Ablösung ist nicht in Sicht. Ob Aufstockung, Neubau oder dauerhaftes Provisorium entscheidet bald der Verbandsgemeinderat.
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Trotz des Schulentwicklungsplans werden die drei Grundschulen der Verbandsgemeinde Feilbingert, Frei-Laubersheim und Pfaffen-Schwabenheim kurz- und wahrscheinlich auch mittelfristig weiterhin auf Schulcontainer angewiesen sein. Das bestätigte Bürgermeister Marc Ullrich auf Anfrage unserer Zeitung.