Bettina Dickes macht unmissverständlich klar: Sie bleibt im Landkreis. Gerüchte um einen Wechsel in die Landespolitik hielten sich hartnäckig – auch ein anderer Bad Kreuznacher rückt nun ins Rampenlicht. Was steckt hinter den Spekulationen?
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Die Spekulationen waren da, die Gerüchteküche brodelte: Wird Bettina Dickes (CDU) die neue rheinland-pfälzische Bildungsministerin? Die Antwort darauf könnte kaum deutlicher ausfallen: „Ich verspreche, dass ich Landrätin bleibe“, sagt Dickes auf Anfrage dieser Zeitung.