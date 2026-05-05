Spekulationen um Ministeramt Kein Wechsel nach Mainz: Dickes bleibt Landrätin Marian Ristow 05.05.2026, 14:52 Uhr

i Bettina Dickes bleibt weiterhin Landrätin in Bad Kreuznach. Das hat sie auf unsere Aufrage versprochen und damit Spekulationen um ein mögliches Ministeramt in Mainz beendet. Markus Kilian

Bettina Dickes macht unmissverständlich klar: Sie bleibt im Landkreis. Gerüchte um einen Wechsel in die Landespolitik hielten sich hartnäckig – auch ein anderer Bad Kreuznacher rückt nun ins Rampenlicht. Was steckt hinter den Spekulationen?

Die Spekulationen waren da, die Gerüchteküche brodelte: Wird Bettina Dickes (CDU) die neue rheinland-pfälzische Bildungsministerin? Die Antwort darauf könnte kaum deutlicher ausfallen: „Ich verspreche, dass ich Landrätin bleibe“, sagt Dickes auf Anfrage dieser Zeitung.







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