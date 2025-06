Ein PVC-Rohr aus dem Jahre 1977 ist in der Nacht zum Sonntag bei Bad Münster gebrochen und musste umgehend abgeschiebert werden. Es wurde dann auf die zweite Leitung „umgeschaltet“. Am Dienstag soll der Schaden repariert werden.

i Der Rohrschaden sorgte für eine Unterspülung der Fußgänger- und Radlertrasse zwischen Bad Münster und Bad Kreuznach. Claudio Rodrigues

Am Samstagabend gab es gegen 22:30 Uhr eine plötzlich auftretende Störung am Wassernetz in Bad Münster am Stein-Ebernburg, betroffen waren jedoch nur der Stadtteil Bad Münster und Teilbereiche des Salinentals.

Wie die Stadtwerke mitteilten, sei der hauseigene Bereitschaftsdienst umgehend vor Ort gewesen und habe das betroffene Leitungsgebiet eingegrenzt. Grund des Ausfalls war ein Wasserrohrbruch an einer 200-er PVC-Leitung aus dem Jahr 1977. Die direkte Folge des Rohrbruchs war ein Leerlaufen des Hochbehälters Bad Münster und schließlich ein Leerlaufen des Netzes Bad Münster.

Nahe-Radweg unterspült

Nachdem der Rohrbruch lokalisiert wurde – nämlich im Bereich des Uferweges zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster – wurde das leckende Leitungsstück um kurz nach Mitternacht abgeschiebert, sodass danach ein Befüllen des Hochbehälters wieder möglich war. Damit konnte auch das Wassernetz wieder umgehend befüllt werden, alle Haushalte waren nach etwa zwei Stunden wieder mit Trinkwasser versorgt.

Aufgrund von Unterspülungen des Rad- und Fußgängerweges wurde die Polizei und der Bauhof hinzugezogen und der betroffene Bereich für Fußgänger und Fahrradfahrer voll gesperrt. Für Fußgänger Radler gibt es aktuell nur die Möglichkeit, oben an der B48 entlangzugehen oder zu radeln, bis die Maßnahme behoben ist.

Schnell auf Leitung Nummer zwei umgeschaltet

Für die Kreuznacher Stadtwerke ist Versorgungssicherheit sehr wichtig, deswegen führen zwei Wasserleitungen von Bad Kreuznach nach Bad Münster. Nur weil es die zweite Leitung gibt, konnte konnte die Trinkwasserversorgung so schnell wieder hergestellt werden.

Am Dienstag, 10. Juni, startet direkt der Tiefbau, um den Schaden an der Leitung zu reparieren, anschließend müssen die Flurschäden bereinigt werden.

Die Stadtwerke sprechen allen Helfern und Beteiligten großen Dank aus: dem Stadtwerke-Bereitschaftsdienst der Netze Gas/Wasser und der Wassergewinnung, dem Dienstleister von der Firma Spie sowie dem Bauhof und der Polizei.