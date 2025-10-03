Viele Ideen wurden diskutiert, um die römische Kelter in Odernheim zu erhalten, die auch überregional als aufseheneregender archäologischer Fund gilt. Nun ist sie wieder freigelegt, wird gescannt und soll als Replik wieder auferstehen.
Monatelang lag die Römerkelter in Odernheim unter dunkler Erde. Seit einigen Tagen ist der antike „Sensationsfund“ wieder freigelegt – von einer Fachfirma aus Italien, die die Steinmauern im Baugebiet „Am Lettweilerweg“ wieder von der Erdschicht befreit hat.