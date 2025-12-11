Ausbau erneuerbarer Energien Kein Solarpark auf Olympiawiese bei Hochstetten-Dhaun Robert Neuber 11.12.2025, 12:00 Uhr

i Am Itzbacher Hof finden sich schon großflächige Solaranlagen. Die wären durch die nahe Olympiawiese noch erweitert worden. Robert Neuber

Der geplante Solarpark auf der Olympiawiese von Hochstetten-Dhaun wurde von der Gemeinde wegen des politischen Gegenwinds aufgegeben, es wird eine Ersatzanlage zwischen Waldhof und Karlshof geplant. Den Kompromiss akzeptieren auch die Kritiker.

Horst Hose (Bündnis 90/Grüne) meldete sich schon mehrfach zur Einwohnerfragestunde in VG-Ratssitzungen, um seine Überzeugung hinsichtlich erneuerbarer Energien als Frage verpackt zu verkünden. In der jüngsten Sitzung am Dienstag erklärte er, in sozialen Medien würden massiv falsche Aussagen bezüglich Wind- und Sonnenenergie veröffentlicht – was die Verbandsgemeinde Kirner Land informationspolitisch dagegen tun könne.







