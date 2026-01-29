Gemeinderat lehnt Vorschlag ab Kein großflächiger Solarpark bei Daxweiler Jens Fink 29.01.2026, 14:00 Uhr

i Mit dem vom Gemeinderat aufgehobenen Beschluss zur Ausweisung von Flächen für Photovaltaikanlagen bleiben auch die Guldenbachauen unterhalb des Ortes unangetastet. Jens Fink

Zunächst war die Planung für einen großflächigen Solarpark in Daxweiler akzeptiert worden, doch die Stimmung ist gekippt. Nun wurde das Ende für die Solarplanungen beschlossen, was Daxweiler nicht schadet, denn auf das Geld war man nicht angewiesen.

Im Ort gab es in den vergangenen Monaten zunehmend Widerstand gegen die Pläne eines Projektierers, in der Gemarkung großflächige Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu errichten. Bürger des Ortes hatten sich in der Initiative „Daxweiler pro Natur“ organisiert und sich für ein Bürgerbegehren gegen die PV-Anlagen ausgesprochen.







Artikel teilen

Artikel teilen