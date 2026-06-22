Absperrbänder, Uhren kurz vor 12 und ein Rekorddefizit von 31,5 Millionen Euro: Stadt und Kreis Bad Kreuznach zeigen öffentlich, wie dramatisch die Finanzlage ist. Warum die Kommunen jetzt Hilfe von Bund und Land fordern.
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Stadt und Kreis Bad Kreuznach haben sich am Montag, 22. Juni, am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ beteiligt. Mitglieder des Kreistags sowie des Stadtrats machten unter anderem mit Absperrband und Uhren, die kurz vor 12 Uhr anzeigten, auf die dramatische Finanzsituation von Stadt und Kreis aufmerksam.