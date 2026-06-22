Aktionstag Kommunen am Limit Kein Geld: Stadt und Kreis Bad Kreuznach schlagen Alarm Markus Kilian 22.06.2026, 16:09 Uhr

i Am Rathaus brachten (von links) Beigeordneter Mirko Kohl, die SPD-Stadtratsmitglieder Carsten Pörksen und Claudia Eider, Oberbürgermeister Emanuel Letz und FDP-Fraktionsvorsitzender Christoph Anheuser ihren Unmut über die unzureichende Finanzausstattung der Kommunen zum Ausdruck. Jens Fink

Absperrbänder, Uhren kurz vor 12 und ein Rekorddefizit von 31,5 Millionen Euro: Stadt und Kreis Bad Kreuznach zeigen öffentlich, wie dramatisch die Finanzlage ist. Warum die Kommunen jetzt Hilfe von Bund und Land fordern.

Stadt und Kreis Bad Kreuznach haben sich am Montag, 22. Juni, am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ beteiligt. Mitglieder des Kreistags sowie des Stadtrats machten unter anderem mit Absperrband und Uhren, die kurz vor 12 Uhr anzeigten, auf die dramatische Finanzsituation von Stadt und Kreis aufmerksam.







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