5 Millionen Euro fehlen
Kein Geld: Sperrt Bad Kreuznach wieder seinen Haushalt?
Das Bad Kreuznacher Rathaus ist der Sitz der Stadtverwaltung. Dass Geld dort ist knapp und auch im Jahr 2026 könnte es wieder ei
Das Bad Kreuznacher Rathaus ist der Sitz der Stadtverwaltung. Dass Geld dort ist knapp und auch im Jahr 2026 könnte es wieder eine Haushaltssperre geben.
Marian Ristow

Bad Kreuznach hat ein Problem, ein bekanntes Problem: Die Gewerbesteuereinnahmen sind eingebrochen, und Kämmerer Thomas Blechschmidt warnt vorsorglich vor einer erneuten Haushaltssperre.

Lesezeit 1 Minute
Die Gewerbesteuerprognose lässt dieser Tage nichts Gutes für Bad Kreuznach erahnen: Mit Datum 1. April beläuft sich die Einnahmeberechnung der Kämmerei basierend auf dem Anordnungssoll auf rund 24,65 Millionen Euro und damit um mehr als 5 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz von 30 Millionen Euro.

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