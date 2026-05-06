Bad Kreuznach greift zu drastischen Maßnahmen: Wegen eines Millionenlochs bei der Gewerbesteuer werden nun freiwillige Leistungen teilweise gestrichen. Wie lange wird die Stadt sparen müssen?
Lesezeit 1 Minute
Am Montagabend die Ankündigung, am Dienstag folgte der Vollzug: Mit sofortiger Wirkung haben Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Thomas Blechschmidt (CDU) eine Haushaltssperre verhängt. Das Schreiben sei unterzeichnet an alle Ämter versendet worden, ebenso wurde die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Kenntnis gesetzt.