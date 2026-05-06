Gewerbesteuer schwächelt Kein Geld: Bad Kreuznach hat seinen Haushalt gesperrt Marian Ristow 06.05.2026, 16:43 Uhr

i Als Kämmerer hat man es in Bad Kreuznach nicht immer leicht: Thomas Blechschmidt hat eine 15-prozentige Haushaltssperre angeregt und gemeinsam mit OB Emanuel Letz verfügt. Schuld ist die Gewerbesteuer. Marian Ristow

Bad Kreuznach greift zu drastischen Maßnahmen: Wegen eines Millionenlochs bei der Gewerbesteuer werden nun freiwillige Leistungen teilweise gestrichen. Wie lange wird die Stadt sparen müssen?

Am Montagabend die Ankündigung, am Dienstag folgte der Vollzug: Mit sofortiger Wirkung haben Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Thomas Blechschmidt (CDU) eine Haushaltssperre verhängt. Das Schreiben sei unterzeichnet an alle Ämter versendet worden, ebenso wurde die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Kenntnis gesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen