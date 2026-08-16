Wegen Trockenheit
Kein Feuerwerk am Jahrmarktsdienstag in Bad Kreuznach
Das Feuerwerk des Bad Kreuznacher Jahrmarkts muss aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr ausfallen.
Das Feuerwerk des Bad Kreuznacher Jahrmarkts muss aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr ausfallen.
Charlotte Eberwien

Aufgrund der Trockenheit wurde die Allgemeinverfügung, die unter anderem das Zünden von Pyrotechnik verbietet, bis zum 31. August verlängert. Daher wird es in diesem Jahr auch kein traditionelles Feuerwerk am Jahrmarktsdienstag geben.

Lesezeit 1 Minute
Das traditionelle Feuerwerk am Jahrmarktsdienstag muss ausfallen. Das bestätigt Ordnungsdezernent und „Jahrmarktsbürgermeister“ Mirko Helmut Kohl auf Nachfrage unserer Zeitung. Grund dafür ist die Verlängerung der Allgemeinverfügung der Stadt bis 31. August, wonach etwa offene Feuer im Wald und auf öffentlichen Flächen aufgrund der aktuellen Trockenheit verboten sind.
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