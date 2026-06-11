Kanalarbeiten in Bad Kreuznach
Kein Durchgangsverkehr für Autos: Beinde wird gesperrt 
Am Ende der Beinde, an der Ecke zur Kreuzstraße auf Höhe Schuhhaus Frank, beginnt die Bad Kreuznacher Stadtentwässerung (BKSE) m
Am Ende der Beinde, an der Ecke zur Kreuzstraße auf Höhe Schuhhaus Frank, beginnt die Bad Kreuznacher Stadtentwässerung (BKSE) mit der Erneuerung des Kanals in der Beinde.
Josef Nürnberg

Die Beinde in der Bad Kreuznacher Innenstadt wird für ein Jahr gesperrt: Der Durchgangsverkehr ist dann für Autos nicht mehr möglich. Für Fußgänger bleibt die Straße aber offen. Der Grund sind Kanalarbeiten.

Lesezeit 1 Minute
Für Kraftfahrzeuge, aber auch Fahrräder ist die Beinde ab Montag, 22. Juni, für ein Jahr gesperrt. Rainer Gerlach, erster stellvertretender Werkleiter der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung (BKSE), teilte mit, dass die Sperrung für den Durchgangsverkehr unumgänglich sei, weil der Kanal auf der gesamten Länge der Beinde und in der Fährgasse in offener Bauweise erneuert werden wird.

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