Der vom Sobernheimer Stadtbürgermeister Ruegenberg rechtswidrig im Eilverfahren vergebene Auftrag für die neue Webseite der Mattheiser Sommer-Akademie hat kein Nachspiel. Die Kommunalaufsicht hat kein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet.
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Die Kommunalaufsicht hat gegen den Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) kein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet wegen des rechtswidrigen Eilverfahrens, mit dem er den Auftrag für eine neue Webseite der Mattheiser Sommer-Akademie vergeben hatte.