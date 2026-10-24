Bad Sobernheimer MSA-Webseite Kein Disziplinarverfahren gegen Stadtbürgermeister Silke Jungbluth-Sepp 24.10.2026, 19:00 Uhr

i Die Homepage der Mattheiser Sommer-Akademie ist veraltet und soll durch eine neue Webseite ersetzt werden. Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg hat den Auftrag rechtswidrig per Eilentscheidung vergeben. Silke Jungbluth-Sepp

Der vom Sobernheimer Stadtbürgermeister Ruegenberg rechtswidrig im Eilverfahren vergebene Auftrag für die neue Webseite der Mattheiser Sommer-Akademie hat kein Nachspiel. Die Kommunalaufsicht hat kein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet.

Die Kommunalaufsicht hat gegen den Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) kein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet wegen des rechtswidrigen Eilverfahrens, mit dem er den Auftrag für eine neue Webseite der Mattheiser Sommer-Akademie vergeben hatte.







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