Das Parken auf dem Platz vor dem Dorfcafé in der Ortsmitte soll künftig zeitlich begrenzt werden. Während seiner jüngsten Sitzung bekräftigte der Bockenauer Gemeinderat unter Vorsitz von Ortsbürgermeister Jürgen Klotz, dass auf der gemeindeeigenen Fläche Dauerparken nicht mehr erlaubt sein soll, lediglich von 8 bis 20 Uhr, auf zwei Stunden begrenzt. Ein entsprechendes Schild soll aufgestellt werden. Einbezogen sind auch die beiden Parkplätze vor dem Hause Schwarz, wobei einer für die Gemeinde freizuhalten ist. Der Beschluss zum Antrag auf eine verkehrspolizeiliche Anordnung durch die Verbandsgemeinde erfolgte einstimmig.

Im Rahmen des naturnahen Ausbaues des Kita-Spielplatzes wurde 2017 auch eine Tunnellandschaft gebaut, die von der Initiative „Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz“ finanziell unterstützt wurde. Der Zahn der Zeit nagte an den Holzteilen, die nun nicht mehr tragfähig sind. Der Gemeinderat fasste einen Grundsatzbeschluss zur Stabilisierung der statischen Teile. Angebote sollen eingeholt werden.

Städtebauliche Untersuchung

Bereits im Jahr 2022 beschloss der Rat eine städtebauliche Untersuchung für ein förmlich festgelegtes Gebiet, die in eine Sanierungssatzung mündete. Fortan wären steuerliche Abschreibungen auf Investitionsmaßnahmen möglich, auch die Beantragung von Mitteln aus der Dorferneuerung. „Es passiert aber leider gar nichts“, so Jürgen Klotz. Der Flyer Dorfentwicklung des Planungsbüros Hubert L. Deubert wurde von Markus Berger und Matthias Marx nun etwas verschlankt und auf zwei Seiten beschränkt. Der Rat stimmte der überarbeiteten Vorlage einstimmig zu.

Als eher problematisch erweist sich der Umbau eines Raumes neben der Ellerbachstube, den die Dorfmusikanten zur Unterstellung von Instrumenten nutzen. Die Kosten der Maßnahme stehen in keiner Relation zum Nutzen, war sich der Rat einig. Der Antrag kam von einem Vertreter der Dorfmusikanten. „Wir sind aber weiter an einer Lösung interessiert“, so Jürgen Klotz. Der Rat stellte einstimmig das Einvernehmen her zu einem landwirtschaftlichen Bauvorhaben im Außenbereich. Es entstehe dort ein „Komforthotel für die Kühe“, so Jürgen Klotz augenzwinkernd.

25 von 520 Haushalten noch unentschlossen beim Glasfaserausbau

Die Pflegearbeiten an 22 gemeindeeigenen Bäumen wurde an die Firma SGN Scherer aus Spabrücken zum Angebotspreis von 4330 Euro vergeben. Und die Reinigung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Bockenauer-Schweiz-Halle übernimmt die Firma SooSauber (Bad Kreuznach) für 2090 Euro. Guter Dinge ist Jürgen Klotz in Bezug auf die Vermarktung des Glasfaserausbaues im Dorf. Lediglich 25 der 520 Haushalte seien noch unentschlossen zu einem privaten Anschluss, der ja kostenlos sei. Der ebenfalls kostenlose Beratungstermin mit der Firma EON sei verlängert worden bis zum 20. Juni.

124.000 Euro fließen ins Dorf aus der Landesförderung „Regionales Zukunftsprogramm“. Maßnahmen dafür könnten die Barrierefreiheit für die Ellerbachstube, Umstellung der Beleuchtung in der Bockenauer-Schweiz-Halle und der Kita auf LED, Spielgeräte an der Kita und Förderung von Regenwassersammlern sein.