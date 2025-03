Kein Busverkehr am Dienstag im Kreis Bad Kreuznach

Keine Busfahrten am Dienstag: Die Gewerkschaft Verdi ruft für Dienstag, 11. März, im Zuge der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, zum Warnstreik auf. Dies hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV und damit auf die Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN). Die KRN weist darauf hin, dass am Dienstag alle Linien und Schulfahrten in den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach sowie der Stadt Bad Kreuznach vom Streik betroffen sind – an diesem Tag fährt kein Bus.

Zu dem Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi im Rahmen des gesetzlich festgeschriebenen Streikrechts. Die KRN bittet um Verständnis und empfiehlt den Bürgerinnen und Bürger, sich möglichst selbst zu organisieren. Informationen und Updates erhalten Bürgerinnen und Bürger auch auf www.rnn.info und www.krn-mobil.de