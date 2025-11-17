Bad Kreuznacher Tagesklinik Kein Betreutes Wohnen mehr: Patienten sind verunsichert 17.11.2025, 11:00 Uhr

i Ralf Hilsendegen und Susanne Prüschenk-Lautz halten das alte Schild vom Betreuten Wohnen in den Händen: Es ist abmontiert. Auf dem neuen Valeara-Schild fehlt der Zusatz "Betreutes Wohnen". Cordula Kabasch

Aus für das Betreute Wohnen: Die Valeara-Tagesklinik stellt das Angebot für psychisch kranke Menschen zum Jahresende ein. Die Betroffenen sind verunsichert, zwei Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Ein neuer Träger wird gesucht.

Ralf Hilsendegen (57) hat noch das alte DRK-Schild in seiner Wohnung. „Betreutes Wohnen“ steht darauf. Das wird zum Jahresende eingestellt: Die Valeara-Gruppe, seit Juli neuer Träger der ehemaligen DRK-Tagesklinik an der Salinenstraße 133, sucht dafür einen neuen Anbieter.







