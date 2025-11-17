Kein Betreutes Wohnen mehr: Patienten sind verunsichert

Aus für das Betreute Wohnen: Die Valeara-Tagesklinik stellt das Angebot für psychisch kranke Menschen zum Jahresende ein. Die Betroffenen sind verunsichert, zwei Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Ein neuer Träger wird gesucht.
Ralf Hilsendegen (57) hat noch das alte DRK-Schild in seiner Wohnung. „Betreutes Wohnen“ steht darauf. Das wird zum Jahresende eingestellt: Die Valeara-Gruppe, seit Juli neuer Träger der ehemaligen DRK-Tagesklinik an der Salinenstraße 133, sucht dafür einen neuen Anbieter.