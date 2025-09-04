Drogen, Prügeleien, Wildpinkeln: Die mittlere Mannheimer Straße hat inzwischen keinen guten Ruf mehr. Jetzt greift die Stadt durch – doch wird das reichen? Hoffnung besteht. Nun wird dort verboten, Alkohol zu trinken.

Sie ist beschlossene Sache und wird noch am kommenden Wochenende in Kraft treten: Mittels einer Allgemeinverfügung verhängt die Stadt Bad Kreuznach ein Alkoholverbot für den Bereich der mittleren Mannheimer Straße zwischen Baumgartenstraße und Salinenstraße. Das bestätigt Ordnungsdezernent Markus Schlosser (parteilos) auf Anfrage unserer Zeitung. Der Oeffentliche Anzeiger hatte bereits vor mehreren Wochen von diesen Plänen exklusiv berichtet. Stand 4. September ist klar: Unterschrieben ist die Verfügung bereits.

Damit diese gültig ist, muss sie publiziert, also öffentlich bekannt gemacht werden. Das erfolgt am Samstag. Zudem soll die Satzung im Geltungsbereich gut sichtbar aufgehängt werden. Wegen ähnlicher Vorkommnisse ist eine ähnliche Verfügung für den Bereich Salinenplatz gültig. „Die neue umfasst dann das Gebiet rund um den Rewe-Markt“, erklärt Schlosser.

„Wir haben dort mit dem Kommunalen Vollzug nun noch engmaschiger als sonst kontrolliert. Die Polizei ebenso. Und das hat einiges bewirkt.“

Markus Schlosser, Dezernent für Ordnung

Immer wieder hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten dort Vorfälle gegeben. Pöbeleien, Prügeleien, Alkoholkonsum, Wildpinkeln, offen zur Schau gestelltes Junkie-Elend – die Zustände in dem circa 100 Meter langen Abschnitt rund um die Ecke Baumgartenstraße/Mannheimer Straße riefen Ordnungsamt und Polizei fast täglich auf den Plan.

„Wir haben dort mit dem Kommunalen Vollzug nun noch engmaschiger als sonst kontrolliert. Die Polizei ebenso. Und das hat einiges bewirkt“, erklärt Schlosser. Diese Botschaft sei angekommen, die schlechter werdende Witterung trage ihren Teil zur Besserung der Situation dort bei. Für Schlosser sei die Gruppe an Personen, die dort Probleme mache, aber nicht mit denen zu vergleichen, die vor rund 20 Jahren den Salinenplatz zum Hotspot werden ließen. „Hier wird nun nicht nur Alkohol konsumiert, sondern auch harte Drogen“, sagt der Ordnungsdezernent. Das mache die Lage hier unberechenbar.

Ein Unternehmen hat Sicherheitsdienst engagiert

Die gewerbetreibenden Anlieger sind wenig überraschend wenig glücklich mit der Lage dort. Die Sparkasse Rhein-Nahe hat das zum Ausdruck gebracht. Die Krankenkasse DAK hat eigens einen Sicherheitsdienst engagiert, weil sich viele Kunden dort inzwischen unwohl fühlten.

Durch die Alkoholverbotszone werde es nun einfacher, Platzverweise auszusprechen. „Es reicht nun, wenn jemand eine Flasche Bier auspackt“, erläutert Schlosser. Er wisse, dass nur damit die Probleme der Klientel dort nicht zu lösen seien. Für die bekannten Anlaufpunkte für „Randständige“ wie zum Beispiel in der Bastgasse oder die „Reling“ in der Baumgartenstraße seien nicht alle Personen geeignet.

Ausnahme: Fastnacht und Kneipen

Vor zwei Wochen hat ein runder Tisch stattgefunden. Daran waren Vertreter der Stadt beteiligt, Polizei, „Reling“, Vertreter der Diakonie-Wohnungslosenhilfe und auch der zuständige Streetworker. Die Lage ist bekannt, eine Lösung schwierig. Für Schlosser ist klar: „Es geht nur über beide Wege, der soziale Ansatz muss weiterverfolgt werden, aber eben auch der ordnungsrechtliche.“ Mit der neuen Allgemeinverfügung habe man nun ein Instrument an der Hand, um sofort ordnungsrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

Die neue Verfügung liest sich wie folgt: „Der Konsum von Alkohol ist in dem Bereich ab der Kreuzung Mannheimer Straße und Baumgartenstraße entlang der Fußgängerzone Mannheimer Straße bis einschließlich Salinenplatz (Flur 76, Flurstücke 110/7, 273/110, 58/5 und 116/1) ab dem Wirksamwerden dieser Allgemeinverfügung bis zum 31.08.2026 in der Zeit von 8 Uhr bis 24 Uhr verboten.“ Die vorgenannten Bereiche seien dem beigefügten Lageplan zu entnehmen.

Es gibt zwei Ausnahmen: „Das Verbot gilt nicht für gaststättenrechtlich konzessionierte Flächen.“ Und: „Das Verbot gilt ganztägig nicht am 14.02.2026 (Fastnachtsamstag).“ Außerdem gilt: „Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot sind mitgeführte alkoholische Getränke, Flaschen und Gläser nach Aufforderung zu entsorgen. Erfolgt dies nicht, wird hiermit die Ersatzvornahme angedroht. Bei Zuwiderhandlung gegen die Allgemeinverfügung wird hiermit ein Platzverweis angedroht.“ Das bedeutet im Klartext: Wer dort Alkohol trinkt und erwischt wird, muss sein Getränk sofort selbst entsorgen oder es wird entsorgt – und bekommt ein Platzverbot.