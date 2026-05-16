Bad Kreuznach verdönert Kebab-Schwemme: Fluten Fladenbrote wirklich die Stadt? Cordula Kabasch 16.05.2026, 09:00 Uhr

i Die Döner-Dichte in Bad Kreuznach auf einen Blick: Gerade in und rund um die Mannheimer Straße finden sich zahlreiche Fladenbrot-Imbisse. Die eingetragenen Standorte entsprechen den tatsächlichen Standorten in und um die Innenstadt herum, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. rz-Grafik

Hat das gefüllte Fladenbrot auf seinem Siegeszug die Bad Kreuznacher Innenstadt schon erobert? An etlichen Orten weht einem Döner-Duft in die Nase. Die Wirtschaftsförderung schätzt den Gastro-Mix in der City trotzdem als ausgewogen ein.

Der Chef des City-Grills am Kornmarkt sieht sich als einsamer Botschafter der Currywurst inmitten einer Döner-Imbiss-Flut. Doch hat das Fladenbrot wirklich die Innenstadt erobert? Die Wirtschaftsförderung der Stadt kommt zu einer anderen Einschätzung.







Artikel teilen

Artikel teilen