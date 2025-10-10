Nach Befangenheit in Sitzung Kauzenburg: Geplanter Eklat oder schlichter Fehler? 10.10.2025, 13:50 Uhr

i Eine alternative Variante der bestehenden Hotelneubauplanung zeigt diese IIllustration des Architekten Paul Böhm. Marian Ristow. Paul Böhm

Der Streit um den Befangenheitseklat im Bauausschuss stellte sogar die kontroverse Diskussion um einen Hotelneubau in den Schatten. Und es gibt Reaktionen. War die Nummer von langer Hand geplant oder ist es bloß eine lancierte Verschwörungstheorie?

Der Eklat im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr, kurz PLUV, schlägt hohe Wellen: Carsten Lorenz (Faire Liste), der erst im September für Brigitte Freitag in den Ausschuss nachgerückt ist, hatte an der Debatte über die Hotelneubaupläne auf dem Kauzenberg teilgenommen und mitabgestimmt – obwohl er als Neffe von FDP-Stadtrat Werner Lorenz, Miteigentümer der Kauzenburg und einer der beiden Investoren, befangen war.







