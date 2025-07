Ein toller Abend in der Matthäuskirche: Das Interesse an Steffen Kauls vierten Band der „Kreuznacher Zeitensprünge“ war riesig. Mehr als 450 Gäste hörten sich seinen interessanten und nachdenklichen Streifzug durch die Stadtgeschichte an.

Das Interesse an Steffen Kauls neuestem Buch „Kreuznacher Zeitensprünge“, seinem mittlerweile bereits vierten Band, der Kreuznacher Stadtgeschichte in Bildern präsentiert, war riesig, und wohl so mancher Bestsellerautor hätte angesichts eines solchen Interesses neidig auf Kaul geschaut. So konnte er am Mittwochabend zur Vorstellung seines neuen Bandes mehr als 450 Gäste in der Matthäuskirche begrüßen.

Wie anders war noch die Zeit als Kauls dritter Band seiner „Zeitensprünge“ erschien. Damals geschah die Vorstellung eher im Stillen, da Corona die Schlagzeilen beherrschte. Darum blickte Kaul zu Beginn der Veranstaltung auch kurz auf diesen dritten Band zurück, ehe er mit der Vorstellung seines neuesten Bandes begann. Als erstes Gebäude stellte er das am 2. Februar 2024 völlig ausgebrannte Haus Dockendorf in der Rüdesheimer Straße 21 vor. Kaul erinnerte daran, dass das klassizistische Gebäude unter Denkmalschutz steht. Er zeigte sich überzeugt, dass zumindest die Straßenfassade zu retten ist, indem man sie einem rückwärtigen Neubau vorblendet.

Veränderungen oft zum Negativen

Wobei er aufgrund seiner Erfahrung, wie Bad Kreuznach mit seinem historischen Erbe umgeht, nur wenig auf den Erhalt setzt. Das wird beim Durchstöbern von Kauls Buch immer wieder deutlich: Denn wie Kreuznach in den vergangenen 50 Jahren sein Gesicht – zumeist zum Negativen – verändert hat, dafür listet Kaul in seinem neuesten Werk zahlreiche Beispiele auf. Seine Buchvorstellung am Mittwoch machte nachdenklich. Kauls Art Geschichten und Geschichte der Gebäude zu erzählen, tat ein Übriges, um zu begreifen, was falsch verstandener Modernisierungswille einer Stadt antun kann. Von daher muss man als Kreuznacher oder Freund dieser Stadt dankbar über Kauls Bilderfundus sein, damit das alte Kreuznach zum Teil in seinen Büchern weiterlebt.

Auch in seinem neuesten Band ist Kaul seinem Konzept treu geblieben. Er stellt historische Aufnahmen dem gegenwärtigen Zustand gegenüber. Oft bringt er mehrere Fotos, die die Entwicklung einzelner Gebäude über mehrere Jahrzehnte zeigen. Kaul kann durchaus wütend werden, wenn er sich vergegenwärtigt, wie achtlos man mit historischer Bausubstanz umgegangen ist. „Wenn ich unter die Bilder das schreiben könnte, was ich wollte, würde ich manches härter formulieren“, gestand er. Aber seine drei weiblichen Berater fangen ihn in dieser Hinsicht ein. „Wenn dann unter einem Objekt steht, dass es unschön aussieht, ist das nicht meine Wortwahl“, gestand er.

Kurzweilige Geschichten erzählt

Zahlreiche Gebäude aus dem neuen Buch, darunter den Radonstollen, das Gasthaus Krone, Schuhhaus Frank oder das Teetempelchen stellte Kaul vor. Der Autor verzichtete darauf, aus seinem Buch zu lesen, sondern erzählte frei und ohne Skript kurzweilige Geschichten zu den Gebäuden. Schade nur: Nach nicht einmal einer Stunde war die Buchvorstellung beendet. Man hätte Kaul länger zuhören können. Musikalisch umrahmt wurde die Buchpräsentation vom Akkordeon-Orchester Nahetal. Das Buch aus dem Verlag Matthias Ess kostet 27 Euro.