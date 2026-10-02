Vermieter Scholle ohne Kontakt Kaufhof wieder insolvent – Keine Info in Kreuznach Robert Neuber 02.10.2026, 15:36 Uhr

i Die Eröffnung der Kreuznacher Kaufhof-Filiale im Jahre 1966. Die Feuerwehrkapelle trötete fröhlich zur Begrüßung. Mittlerweile ist wohl eher Trauermusik angesagt. Archiv Steffen Kaul

Die Galeria-Kaufhof-Kette hat erneut Insolvenzantrag gestellt, aber wie sich das in Bad Kreuznach auswirken wird, das weiß niemand so genau. Vermieter Michael Scholle erklärt, er habe seit Monaten kein Wort aus der Galeria-Chefetage gehört.

Michael Scholle, mit seiner Schwester Melanie Colling Eigentümer der Bad Kreuznacher Kaufhof-Immobilie in der Mannheimer Straße, konnte am Freitagmittag nur mit den Achseln zucken: Ja, er habe morgens vom neuerlichen Insolvenzantrag der Galeria-Kette gehört.







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