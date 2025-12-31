Stubentiger im Garten Katzenhalterin aus der VG Nahe-Glan droht hohes Bußgeld Roswitha Kexel 31.12.2025, 18:00 Uhr

i Katzen und Kater, die Freigänger sind, müssen laut der Katzenschutzverordnung der VG Nahe-Glan, die seit April dieses Jahres gilt, kastriert sein. Damit soll das unkontrollierte Vermehren der Tiere eingedämmt werden. Roswitha Kexel

Eine Katzenliebhaberin aus der VG Nahe-Glan muss laut einem Gerichtsurteil dafür sorgen, dass maximal zwei ihrer derzeit 14 freilaufenden Tiere auf das Nachbargrundstück gelangen. Ohne ein Gehege geht das nicht. Doch dafür fehlt das Geld.

Tierfreundin in Not: In einem Dorf der VG Nahe-Glan droht einer 73-jährigen Katzenhalterin ein Bußgeld in vierstelliger Höhe, das als Ordnungshaft festgesetzt werden kann, falls das ausgesprochene Verbot nicht befolgt wird. Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft hat dieses Gerichtsurteil bereits im Frühjahr 2025 erwirkt mit der Begründung, die Katzen der Frau würden das Grundstück der Nachbarn durch Kot und Urin verschmutzen und Schäden anrichten. ...







