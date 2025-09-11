Verlassene Kätzchen in Bad Kreuznach: Zwei Katzenbabys wurden in einem Rucksack entdeckt. Ihre Retter, Polizisten, geben den Findlingen nicht nur Namen, sondern auch Hoffnung auf ein neues Zuhause.

Bad Kreuznach. Das Miauen war deutlich zu hören: Zwei Jugendliche haben am Dienstag an der Kreuzkirche in Bad Kreuznach einen Rucksack mit zwei kleinen Katzen gefunden. Diese waren dort ausgesetzt worden.

Scheinbar waren die Katzenkinder schon länger in dem winzigen Rucksack gefangen, da sie bereits in ihrer eigenen Notdurft saßen. Um 14:40 Uhr übergaben die beiden Jugendlichen die Findeltiere an die Polizeibeamten der Bundespolizei in Bad Kreuznach. Die Kätzchen wurden umgehend befreit, durch die Einsatzkräfte provisorisch versorgt und anschließend an das Tierheim Bad Kreuznach übergeben. Dort bekamen die Kätzchen die Namen der übergebenden Beamten. So heißen sie nun Julian und Anna-Sophie.

Möglicherweise werden die beiden sogar bei der Bundespolizistin ihr neues Zuhause finden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei gegen Unbekannt eingeleitet und an die zuständige Polizeidienststelle übergeben.